Sortie de résidence « Manger un phoque » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, 19 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

De la compagnie « Les jolies choses ».

La Cie les Jolies choses est en création pour son nouveau spectacle Manger un phoque, une pièce de Sophie Merceron.

Dans cette histoire deux univers se font échos. D’un coté, Picot, élevé par sa sœur et son frère, qui s’endort dans le bus de Monsieur Gustave tous les jours et qui, au lieu d’aller à l’école, descend au terminus pour errer dans un zoo désaffecté. Dans ce zoo il retrouve Madame Sue sur un banc, au milieu des cages ouvertes. De l’autre coté une bande d’animaux s’échappe d’un zoo en quête d’un avenir meilleur. Les deux histoires se répondent en questionnant les notions de voyage, de migration, de quête de soi et de vivre ensemble.

Dans son processus de création la compagnie accorde un temps conséquent à la recherche et défend une méthode de création basée sur : une mise en scène collective , un travail choral, spatial, corporel et rythmique, une approche sensible de la narration, qui traite de problématiques liées à l’enfance.

> Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc National et de la Vallée..

2024-01-19 18:30:00 fin : 2024-01-19 . EUR.

24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



From the « Les jolies choses » company.

Cie les Jolies choses is currently creating a new show, Manger un phoque, by Sophie Merceron.

In this story, two worlds echo each other. On the one hand, Picot, raised by his sister and brother, who falls asleep on Monsieur Gustave?s bus every day and, instead of going to school, gets off at the terminus to wander around a disused zoo. In the zoo, he finds Madame Sue on a bench amidst the open cages. On the other side, a group of animals escape from a zoo in search of a better future. The two stories respond to each other, questioning notions of travel, migration, the quest for self and living together.

In its creative process, the company devotes a considerable amount of time to research, and advocates a creative method based on collective staging, choral, spatial, physical and rhythmic work, and a sensitive approach to storytelling that deals with childhood issues.

> Offered as part of the 40th anniversary of the Maison du Parc National et de la Vallée.

De la empresa « Les jolies choses ».

La compañía Les Jolies choses está creando su nuevo espectáculo, Manger un phoque, una obra de Sophie Merceron.

En esta historia, dos mundos se hacen eco mutuamente. Por un lado, el de Picot, criado por su hermana y su hermano, que todos los días se queda dormido en el autobús de Monsieur Gustave y que, en lugar de ir a la escuela, se baja en la estación terminal para vagabundear por un zoo en desuso. En el zoo, encuentra a Madame Sue en un banco en medio de jaulas abiertas. Al otro lado, un grupo de animales escapa del zoo en busca de un futuro mejor. Las dos historias se responden mutuamente, cuestionando las nociones de viaje, migración, búsqueda de uno mismo y convivencia.

En su proceso creativo, la compañía dedica mucho tiempo a la investigación y defiende un método creativo basado en la puesta en escena colectiva, el trabajo coral, espacial, físico y rítmico, y un enfoque sensible de la narración que aborda temas relacionados con la infancia.

> Ofrecido en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc National et de la Vallée.

Von der Theatergruppe « Les jolies choses ».

Die Cie les Jolies choses ist gerade dabei, ihr neues Stück Manger un phoque, ein Stück von Sophie Merceron, zu kreieren.

In dieser Geschichte spiegeln sich zwei Welten wider. Auf der einen Seite steht Picot, der von seiner Schwester und seinem Bruder aufgezogen wird und jeden Tag im Bus von Monsieur Gustave einschläft. Anstatt zur Schule zu gehen, steigt er an der Endstation aus, um durch einen verlassenen Zoo zu streifen. In diesem Zoo findet er Madame Sue auf einer Bank inmitten von offenen Käfigen. Auf der anderen Seite entkommt eine Gruppe von Tieren aus einem Zoo auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Die beiden Geschichten sind miteinander verknüpft und stellen die Begriffe Reise, Migration, Selbstfindung und Zusammenleben in Frage.

In seinem Schaffensprozess räumt das Ensemble der Forschung viel Zeit ein und vertritt eine Methode, die auf einer kollektiven Inszenierung, einer chorischen, räumlichen, körperlichen und rhythmischen Arbeit und einer sensiblen Erzählweise beruht, die kindbezogene Probleme behandelt.

> Angeboten im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Hauses des Nationalparks und des Tals.

