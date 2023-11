Exposition « Pyrénées étoilés » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, 5 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Par le Parc National des Pyrénées.

Venez découvrir la beauté des cieux et des paysages nocturnes avec l’exposition « Pyrénées Etoilées ».

Laissez-vous émerveiller par une « arche céleste » ou par le scintillement des étoiles au-dessus des sommets pyrénéens, rendus visibles grâce au talent des sept photographes ayant contribué à cette exposition (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer d’AE Médias, Laurent Nédelec). Ces paysages permettent également de prendre conscience des menaces concrètes qui pèsent sur ce patrimoine naturel nocturne par l’omniprésence de la pollution lumineuse de nos villes et nos villages.

> Ouvert du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 17H à 19H.

> Entrée libre..

By the Pyrenees National Park.

Come and discover the beauty of the skies and nocturnal landscapes with the exhibition « Pyrénées Etoilées ».

Marvel at a « celestial arch » or the twinkling stars above the Pyrenean peaks, made visible thanks to the talent of the seven photographers who contributed to this exhibition (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer d?AE Médias, Laurent Nédelec). These landscapes also raise awareness of the concrete threats to this natural nocturnal heritage posed by the omnipresence of light pollution in our towns and villages.

> Open Monday to Saturday, 2pm to 7pm, Sunday 5pm to 7pm.

> Free admission.

Junto al Parque Nacional de los Pirineos.

Venga a descubrir la belleza de los cielos y los paisajes nocturnos con la exposición « Pyrénées Etoilées ».

Maravíllese ante un « arco celeste » o el centelleo de las estrellas sobre las cumbres pirenaicas, visibles gracias al talento de los siete fotógrafos que han contribuido a esta exposición (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer d’AE Médias, Laurent Nédelec). Estos paisajes también sensibilizan sobre las amenazas reales que supone para este patrimonio natural nocturno la omnipresencia de la contaminación lumínica en nuestras ciudades y pueblos.

> Abierto de lunes a sábado, de 14:00 a 19:00 h, y los domingos, de 17:00 a 19:00 h.

> Entrada gratuita.

Durch den Nationalpark der Pyrenäen.

Entdecken Sie die Schönheit des Himmels und der nächtlichen Landschaften mit der Ausstellung « Pyrénées Etoilées » (Sternenpyrenäen).

Lassen Sie sich von einem « Himmelsbogen » oder dem Funkeln der Sterne über den Pyrenäengipfeln verzaubern, die dank des Talents der sieben Fotografen, die zu dieser Ausstellung beigetragen haben (Jean-Daniel Cavaillé, Christophe Cieslar, Christophe Cuenin, Thomas Friedrich, Jean-François Graffand, Pierre Meyer von AE Médias, Laurent Nédelec), sichtbar gemacht wurden. Diese Landschaften machen auch die konkreten Bedrohungen bewusst, denen dieses nächtliche Naturerbe durch die allgegenwärtige Lichtverschmutzung in unseren Städten und Dörfern ausgesetzt ist.

> Geöffnet von Montag bis Samstag von 14H bis 19H, am Sonntag von 17H bis 19H.

> Freier Eintritt.

