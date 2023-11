Spectacle « Souris 7 » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, 3 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

De la compagnie « La petite bohème ».

Manon nous ouvre les pages d’un grand livre entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. Les destinations de cette intrépide souris se déploient, se dressent, se dévoilent pour donner place à 7 séquences pleines de poésie et de sensibilité.

Les pages pop-up sont autant de décors à travers lesquelles se déplacent les personnages. Chaque page est enrichie d’une surprise visuelle qui vient compléter sa composition. Le choix des couleurs s’est porté sur les tons acidulés pour donner toujours plus de tonus aux images. Ce ne sont donc pas moins de 8 paysages, et autant d’autres surprises, qui se redressent avec entrain et se mettent au service de l’histoire et des personnages.

C’est une fête à laquelle vous convie ce spectacle. Une fête joyeuse et bienveillante qui célèbre les petits et grands moments qui font l’aventure du jour.

> Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc National et de la Vallée.

> Tout public dès 3 ans. 30 minutes..

From the « La petite bohème » company.

Manon opens the pages of a large pop-up book. She tells us about the adventures of 7, a mouse who lives in her garden. The destinations of this intrepid mouse unfold, rise up and reveal themselves, giving way to 7 sequences full of poetry and sensitivity.

The pop-up pages serve as backdrops through which the characters move. Each page is enriched by a visual surprise that completes its composition. The choice of colors is based on acidic tones, to give the images even greater vibrancy. No fewer than 8 landscapes, and as many other surprises, stand up with gusto and serve the story and the characters.

This show invites you to join in the festivities. A joyous, benevolent party that celebrates the little and big moments that make up the day?s adventure.

> Offered as part of the 40th anniversary of the Maison du Parc National et de la Vallée.

> For all ages 3 and up. 30 minutes.

De la compañía « La petite bohème ».

Manon abre las páginas de un gran libro desplegable. Nos cuenta las aventuras de 7, un ratón que vive en su jardín. Los destinos de este intrépido ratón se despliegan, se elevan y se revelan, dando paso a 7 secuencias llenas de poesía y sensibilidad.

Las páginas desplegables actúan como telones de fondo por los que se mueven los personajes. Cada página se enriquece con una sorpresa visual que completa su composición. La elección de los colores se basa en tonos ácidos para dar aún más viveza a las imágenes. Así pues, no menos de 8 paisajes, y otras tantas sorpresas, se levantan con gusto y están al servicio de la historia y de los personajes.

Este espectáculo le invita a unirse a la fiesta. Es una fiesta alegre y benévola que celebra los pequeños y grandes momentos que componen la aventura del día.

> Ofrecido en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc National et de la Vallée.

> A partir de 3 años. 30 minutos.

Von der Theatergruppe « La petite bohème ».

Manon öffnet uns die Seiten eines großen Buches, das vollständig im Pop-up-Verfahren hergestellt wurde. Sie erzählt uns von den Abenteuern von 7, einer Maus, die in ihrem Garten lebt. Die Ziele dieser unerschrockenen Maus entfalten sich, richten sich auf, enthüllen sich, um Platz für 7 Sequenzen voller Poesie und Sensibilität zu schaffen.

Die Pop-up-Seiten dienen als Kulissen, durch die sich die Figuren bewegen. Jede Seite wird durch eine visuelle Überraschung bereichert, die ihre Komposition vervollständigt. Die Farben wurden in säuerlichen Tönen gewählt, um den Bildern noch mehr Schwung zu verleihen. Es sind also nicht weniger als 8 Landschaften und ebenso viele andere Überraschungen, die sich mit Schwung aufrichten und sich in den Dienst der Geschichte und der Figuren stellen.

Es ist ein Fest, zu dem Sie diese Aufführung einlädt. Ein fröhliches und wohlwollendes Fest, das die kleinen und großen Momente feiert, die das Abenteuer des Tages ausmachen.

> Die Veranstaltung findet im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Maison du Parc National et de la Vallée (Haus des Nationalparks und des Tals) statt.

> Für alle Zuschauer ab 3 Jahren. 30 Minuten.

