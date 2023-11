Spectacle « Transmission » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, 27 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

De Laurie Montamat

« Il était une fois une petite fille qui s’appelait Mémoire. Cette petite fille s’endormit durant de nombreuses années à force de ne pas arriver à combler le « Grand Trou ». Celui qui oublia toutes les femmes qui participèrent à créer l’Histoire avec un grand H. Il était une fois, des portraits de femmes, des parcours de vie incroyablement courageux et ambitieux. Il était une fois, la transmission. »

Conte théâtral et musical, Transmissions ou l’histoire de la petite Mémoire vous plonge dans un univers poétique et drôle où l’histoire des femmes est à l’honneur. Inspiré du Best Seller Histoires du soir pour Filles Rebelles, ce spectacle vous propose de découvrir ou re‐découvrir des héroïnes des temps modernes aux temps anciens dans une touchante et enthousiaste galerie de portraits, mettant au cœur de ce geste artistique l’importance de la transmission intergénérationnelle et des récits qui la composent. Munies de leur guitare et de leurs mots, Nathalie Carmouze et Laurie Montamat vous invitent à partager un moment de poésie en famille.

> Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc National et de la Vallée.

> Tout public dès 7 ans – 35 minutes..

2023-12-27 18:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Laurie Montamat

« Once upon a time, there was a little girl named Mémoire. This little girl fell asleep for many years because she couldn’t fill in the « Big Hole ». The one that forgot all the women who helped create History with a capital H. Once upon a time, there were portraits of women, of incredibly courageous and ambitious life paths. Once upon a time, there was transmission

A theatrical and musical tale, Transmissions ou l’histoire de la petite Mémoire plunges you into a poetic and funny universe where women’s history takes center stage. Inspired by the Best Seller Histoires du soir pour Filles Rebelles, this show invites you to discover or re-discover heroines from modern to ancient times in a touching and enthusiastic portrait gallery, putting at the heart of this artistic gesture the importance of intergenerational transmission and the stories that make it up. Armed with their guitars and their words, Nathalie Carmouze and Laurie Montamat invite you to share a moment of poetry with your family.

> Offered in celebration of the 40th anniversary of the Maison du Parc National et de la Vallée.

> For all ages 7 and up – 35 minutes.

Por Laurie Montamat

« Érase una vez una niña llamada Mémoire. Esta niña se durmió durante muchos años porque no podía llenar el ‘Gran Agujero’. El que olvidaba a todas las mujeres que contribuyeron a crear la Historia con mayúsculas. Érase una vez retratos de mujeres, historias de vida increíblemente valientes y ambiciosas. Érase una vez la transmisión

Un cuento teatral y musical, Transmissions ou l’histoire de la petite Mémoire te sumerge en un mundo poético y divertido donde la historia de las mujeres está en el punto de mira. Inspirado en el Best Seller Histoires du soir pour Filles Rebelles, este espectáculo le invita a descubrir o redescubrir heroínas desde la modernidad hasta la antigüedad en una galería de retratos conmovedora y entusiasta, poniendo en el centro de este gesto artístico la importancia de la transmisión intergeneracional y de las historias que la componen. Armadas con sus guitarras y sus palabras, Nathalie Carmouze y Laurie Montamat le invitan a compartir un momento de poesía en familia.

> Ofrecido en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc National et de la Vallée.

> Para todos los públicos a partir de 7 años – 35 minutos.

Von Laurie Montamat

« Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Memory. Dieses kleine Mädchen schlief viele Jahre lang, weil es nicht in der Lage war, das « Große Loch » zu füllen. Das Loch, das all die Frauen vergaß, die daran beteiligt waren, die Geschichte mit einem großen H zu schaffen. Es war einmal, Frauenporträts, unglaublich mutige und ehrgeizige Lebenswege. Es war einmal, die Weitergabe »

Als theatralisches und musikalisches Märchen lässt Sie Transmissions ou l’histoire de la petite Mémoire in eine poetische und witzige Welt eintauchen, in der die Geschichte der Frauen im Vordergrund steht. Inspiriert von dem Bestseller Abendgeschichten für rebellische Töchter bietet Ihnen diese Aufführung die Möglichkeit, Heldinnen von der Neuzeit bis zur Antike in einer berührenden und enthusiastischen Porträtgalerie zu entdecken oder wiederzuentdecken, wobei die Bedeutung der intergenerationellen Weitergabe und der Geschichten, die sie ausmachen, im Mittelpunkt dieser künstlerischen Geste steht. Mit ihrer Gitarre und ihren Worten laden Nathalie Carmouze und Laurie Montamat Sie ein, mit der ganzen Familie einen Moment der Poesie zu teilen.

> Angeboten im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Maison du Parc National et de la Vallée (Haus des Nationalparks und des Tals).

> Für alle Zuschauer ab 7 Jahren – 35 Minuten.

