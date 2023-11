Projection cinéma 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur, 23 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Le cinéma de la Maison du Parc National et de la Vallée vous prépare de nombreuses projections. En cas de mauvais temps, nous ajouterons des séances supplémentaires !

Vous pourrez notamment venir voir les dernières sorties cinéma comme le dernier Disney « Wish,Asha et le bonne étoile », « Wonka », « Winter Break », « Le Noël de Pepa Big » ou encore « Le grand magasin ». Retrouvez toutes les dates de notre programmation jeunesse et pour toute la famille sur nos supports de communication.

Voici nos dates :

Décembre :

Samedi 23 à 17h30 et 20h30

Dimanche 24 à 17h30 et 20h30

Mardi 26 à 17h30 et 20h30

Jeudi 28 à 17h30 et 20h30

Vendredi 29 à 17h30

Samedi 30 à 17h30 et 20h30

Dimanche 31 à 17h30

Janvier :

Lundi 01 à 17h30

Mardi 02 à 17h30 et 20h30

Mercredi 03 à 20h30

Jeudi 04 à 17h30 et 20h30

Vendredi 05 à 17h30

Samedi 06 à 17h30 et 20h30

Dimanche 07 à 17h30 et 20h30

Tarifs : adulte 6 €, réduit 6 €, étudiant 5€, – 13 ans 4€, abonné 4,90€..

2023-12-23 fin : 2024-01-07 . .

24 Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema at the Maison du Parc National et de la Vallée offers a wide range of screenings. In case of bad weather, we’ll add extra screenings!

Come and see the latest Disney releases, including « Wish, Asha and the lucky star », « Wonka », « Winter Break », « Pepa Big’s Christmas » and « The department store ». You can find all the dates of our children’s and family programming on our communication media.

Here are our dates:

December :

Saturday 23 at 5:30 pm and 8:30 pm

Sunday 24 at 5:30 pm and 8:30 pm

Tuesday 26 at 5:30 pm and 8:30 pm

Thursday 28 at 5:30 pm and 8:30 pm

Friday 29th at 5:30pm

Saturday 30 at 5:30 pm and 8:30 pm

Sunday 31st at 5:30pm

January :

Monday 01 at 5:30pm

Tuesday 02 at 5:30 pm and 8:30 pm

Wednesday 03 at 8:30pm

Thursday 04 at 5:30 pm and 8:30 pm

Friday 05 at 5:30pm

Saturday 06 at 5:30 pm and 8:30 pm

Sunday 07 at 5:30 pm and 8:30 pm

Prices: adults 6?, concessions 6?, students 5?, under 13s 4?, season ticket holders 4.90?.

El cine de la Maison du Parc National et de la Vallée prepara varias proyecciones para usted. En caso de mal tiempo, ¡añadiremos proyecciones extra!

Podrás venir a ver los últimos estrenos de Disney, como « Deseo, Asha y la estrella de la suerte », « Wonka », « Vacaciones de invierno », « La Navidad de Pepa Big » y « Los grandes almacenes' ». Encontrará todas las fechas de nuestra programación infantil y para toda la familia en nuestros soportes de comunicación.

Estas son nuestras fechas:

Diciembre :

Sábado 23 a las 17h30 y 20h30

Domingo 24 a las 17h30 y 20h30

Martes 26 a las 17.30 h y 20.30 h

Jueves 28 a las 17.30 h y 20.30 h

Viernes 29 a las 17.30

Sábado 30 a las 17.30 h y 20.30 h

Domingo 31 a las 17.30

Enero :

Lunes 01 a las 17.30

Martes 02 a las 17h30 y 20h30

Miércoles 03 a las 20h30

Jueves 04 a las 17h30 y 20h30

Viernes 05 a las 17.30

Sábado 06 a las 17.30 h y 20.30 h

Domingo 07 a las 17.30 h y 20.30 h

Entradas: adultos 6?, con descuento 6?, estudiantes 5?, menores de 13 años 4?, abonados 4,90?

Das Kino im Haus des Nationalparks und des Tals bereitet zahlreiche Vorführungen für Sie vor. Bei schlechtem Wetter werden wir zusätzliche Vorstellungen hinzufügen!

Sie können vor allem die neuesten Kinostarts wie den neuesten Disney-Film « Wish,Asha und der gute Stern », « Wonka », « Winter Break », « Pepa Bigs Weihnachten » oder « Das Kaufhaus » sehen. Alle Termine für unser Jugendprogramm und für die ganze Familie finden Sie auf unseren Kommunikationsmedien.

Hier sind unsere Termine:

Dezember :

Samstag, 23. um 17.30 und 20.30 Uhr

Sonntag, 24. um 17:30 Uhr und 20:30 Uhr

Dienstag 26 um 17:30 Uhr und 20:30 Uhr

Donnerstag, 28. um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Freitag, den 29. um 17.30 Uhr

Samstag, 30. um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Sonntag, den 31. um 17.30 Uhr

Januar :

Montag 01 um 17:30 Uhr

Dienstag 02 um 17:30 und 20:30

Mittwoch 03 um 20:30 Uhr

Donnerstag 04 um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Freitag 05 um 17.30 Uhr

Samstag 06 um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Sonntag 07 um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Preise: Erwachsene 6 ?, ermäßigt 6 ?, Studenten 5 ?, unter 13 Jahren 4 ?, Abonnenten 4,90 ?

