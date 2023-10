Carte cadeau 40ème anniversaire : Sophie 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur, 15 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de son quarantième anniversaire, la Maison du Parc national et de la vallée met en place une série de collaborations artistiques avec des artistes issues du spectacle vivant et qui ont marqué l’histoire récente de la maison. Ces « cartes cadeaux » sont l’occasion de collaborer avec des artistes qui connaissent et aiment le territoire. Afin d’offrir au public des performances uniques, nous avons donné à ces artistes talentueuses la liberté totale de s’exprimer, de créer, d’explorer de nouvelles frontières artistiques et de partager leur vision créative. Leur talent est notre plus grand cadeau. En offrant ces cartes blanches en forme de cadeau aux artistes, la Maison souhaite aussi remercier et témoigner sa gratitude au public sans lequel elle ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Faites place à la créativité et à la diversité avec des propositions artistiques aussi variées qu’originales et accessibles à tous.

Pour cette dernière carte cadeau de l’année du quarantième anniversaire, Sophie Barros s’associe avec Fanny Barrouquère et Francis Ferrié.

Grâce à ce projet, les danseuses s’emparent de l’opportunité de créer ensemble pour travailler à déployer une danse fluide et viscérale. Toutes deux défendent une danse physique, organique, souvent théâtrale. C’est autour de ces trois piliers qu’elles s’associent pour questionner la ressemblance et de la gémellité. Chacun de leurs mouvements révèle une histoire, un dialogue silencieux entre les corps. La grâce et la puissance, semblent évoluer dans un univers parallèle, explorant l’espace avec une élégance envoûtante.

Au centre de cet équilibre délicat, le musicien pluri-instrumentiste crée une toile sonore qui est pour le mouvement, à la fois, source d’inspiration et résonance. La musique live amplifie l’intensité des mouvements, créant une synergie puissante entre la danse et la musique.

Les trois artistes investiront la Maison du Parc National et de la Vallée pour une création originale in situ, ponctuée de clins d’œil à ce lieu souvent porteur d’itinérances et de déambulations.

– Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc national et de la vallée..

24 Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of its fortieth anniversary celebrations, the Maison du Parc National et de la Vallée is launching a series of artistic collaborations with artists from the performing arts world who have left their mark on the Maison?s recent history. These « gift cards » are an opportunity to collaborate with artists who know and love the region. In order to offer the public unique performances, we have given these talented artists total freedom to express themselves, to create, to explore new artistic frontiers and to share their creative vision. Their talent is our greatest gift. In offering these cartes blanches as a gift to the artists, the Maison also wishes to thank and express its gratitude to the public, without whom it would not be what it is today. Make way for creativity and diversity with artistic proposals as varied as they are original and accessible to all.

For this final gift card of the fortieth anniversary year, Sophie Barros joins forces with Fanny Barrouquère and Francis Ferrié.

With this project, the dancers seize the opportunity to create together to work on developing a fluid, visceral dance. Both are committed to a physical, organic and often theatrical style of dance. It is around these three pillars that they join forces to question resemblance and twinship. Each of their movements reveals a story, a silent dialogue between bodies. Grace and power seem to evolve in a parallel universe, exploring space with bewitching elegance.

At the center of this delicate balance, the multi-instrumentalist musician creates a sound canvas that is both a source of inspiration and resonance for the movement. Live music amplifies the intensity of movement, creating a powerful synergy between dance and music.

The three artists will take over the Maison du Parc National et de la Vallée for an original in situ creation, punctuated by nods to this place, often a place of itinerancy and wandering.

– Offered in celebration of the 40th anniversary of the Maison du Parc National et de la Vallée.

Como parte de las celebraciones de su cuadragésimo aniversario, la Maison du Parc national et de la vallée organiza una serie de colaboraciones artísticas con artistas del mundo de las artes escénicas que han dejado su huella en la historia reciente de la Maison. Estas « tarjetas regalo » son una oportunidad para colaborar con artistas que conocen y aman la región. Para ofrecer al público espectáculos únicos, hemos dado a estos artistas de talento total libertad para expresarse, crear, explorar nuevas fronteras artísticas y compartir su visión creativa. Su talento es nuestro mayor regalo. Al ofrecer estas cartes blanches como regalo a los artistas, la Casa también desea dar las gracias y mostrar su gratitud al público, sin el cual no sería lo que es hoy. Abran paso a la creatividad y a la diversidad con propuestas artísticas tan variadas como originales y accesibles a todos.

Para esta última tarjeta regalo del cuadragésimo aniversario, Sophie Barros se ha asociado con Fanny Barrouquère y Francis Ferrié.

Con este proyecto, los bailarines aprovechan la oportunidad de crear juntos para trabajar en el desarrollo de una danza fluida y visceral. Ambos bailarines apuestan por una danza física, orgánica y a menudo teatral. En torno a estos tres pilares unen sus fuerzas para cuestionar el parecido y la gemelidad. Cada uno de sus movimientos revela una historia, un diálogo silencioso entre los cuerpos. La gracia y el poder parecen evolucionar en un universo paralelo, explorando el espacio con una elegancia hechizante.

En el centro de este delicado equilibrio, el músico multiinstrumentista crea un lienzo sonoro que es a la vez fuente de inspiración y resonancia para el movimiento. La música en directo amplifica la intensidad de los movimientos, creando una poderosa sinergia entre danza y música.

Los tres artistas tomarán la Maison du Parc National et de la Vallée para una creación original in situ, salpicada de guiños a este lugar a menudo itinerante y errante.

– Propuesta en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc National et de la Vallée.

Im Rahmen seines 40-jährigen Bestehens führt das Haus des Nationalparks und des Tals eine Reihe von künstlerischen Kooperationen mit Künstlern aus dem Bereich der darstellenden Kunst ein, die die jüngere Geschichte des Hauses geprägt haben. Diese « Geschenkkarten » sind eine Gelegenheit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die das Gebiet kennen und lieben. Um dem Publikum einzigartige Aufführungen zu bieten, haben wir diesen talentierten Künstlerinnen die absolute Freiheit gegeben, sich auszudrücken, zu kreieren, neue künstlerische Grenzen zu erforschen und ihre kreative Vision zu teilen. Ihr Talent ist unser größtes Geschenk. Mit diesen weißen Karten als Geschenk an die Künstlerinnen möchte das Haus auch dem Publikum danken und seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, ohne das es nicht das wäre, was es heute ist. Machen Sie Platz für Kreativität und Vielfalt mit künstlerischen Angeboten, die ebenso vielfältig wie originell und für jedermann zugänglich sind.

Für diese letzte Geschenkkarte im Jahr des 40-jährigen Jubiläums hat sich Sophie Barros mit Fanny Barrouquère und Francis Ferrié zusammengetan.

In diesem Projekt nutzen die Tänzerinnen die Gelegenheit, gemeinsam zu kreieren, um an der Entfaltung eines flüssigen und viszeralen Tanzes zu arbeiten. Beide stehen für einen physischen, organischen und oft theatralischen Tanz. Um diese drei Säulen herum tun sie sich zusammen, um Ähnlichkeit und Zwillinge zu hinterfragen. Jede ihrer Bewegungen enthüllt eine Geschichte, einen stillen Dialog zwischen den Körpern. Anmut und Kraft scheinen sich in einem Paralleluniversum zu bewegen und den Raum mit einer betörenden Eleganz zu erkunden.

Im Zentrum dieses delikaten Gleichgewichts steht der Musiker und Multiinstrumentalist, der ein Klanggewebe schafft, das für die Bewegungen Inspirationsquelle und Resonanz zugleich ist. Die Live-Musik verstärkt die Intensität der Bewegungen und schafft so eine starke Synergie zwischen Tanz und Musik.

Die drei Künstler werden das Haus des Nationalparks und des Tals für eine originelle Kreation in situ bespielen, die mit einem Augenzwinkern auf diesen Ort verweist, der oft von Wanderungen und Spaziergängen geprägt ist.

– Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des Nationalparkhauses und des Tals.

