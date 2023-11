Exposition « Métamorfòsis » 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur, 1 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Artiste : Leah Bosquet.

La nouvelle série de photographies de Leah Bosquet, Métamorfòsis, est le résultat d’une exploration introspective de différentes qualités de marbres dans les Pyrénées. En brisant les repères de perspective et d’échelle, le travail a été réalisé à partir de fronts de tailles de carrières abandonnées ou de blocs de marbres sortis de carrières en activité. A travers immuabilité et permanence géologique, l’artiste a creusé les profondeurs du marbre en cherchant une sorte de transmutation entre lumières et ténèbres. En passant par des résonances végétales ou aquatiques, elle transforme la pierre en verre, la plonge dans l’obscurité et exacerbe ses tonalités pour faire apparaître des scènes abstraites ou figuratives de vitraux profanes. Metamorfòsis est une invitation à créer ses propres temporalités et narrations. Une invitation au voyage alchimiste.

Vernissage le 2 décembre à 18H.

> Ouvert du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 17H à 19H. Vacances de Noël tous les jours de 14H à 19H.

> Entrée libre..

2023-12-01 fin : 2024-01-01 . EUR.

24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Artist: Leah Bosquet.

Leah Bosquet?s new series of photographs, Métamorfòsis, is the result of an introspective exploration of different qualities of marble in the Pyrenees. Breaking with references to perspective and scale, the work is based on the working faces of abandoned quarries, or on blocks of marble from active quarries. Through immutability and geological permanence, the artist delved into the depths of marble, seeking a kind of transmutation between light and darkness. Passing through plant and aquatic resonances, she transforms stone into glass, plunging it into darkness and exacerbating its tonalities to reveal abstract or figurative scenes of profane stained glass. Metamorfòsis is an invitation to create your own temporalities and narratives. An invitation to an alchemical journey.

Opening December 2 at 6pm.

> Open Monday to Saturday, 2pm to 7pm, Sunday 5pm to 7pm. Christmas vacations daily from 2pm to 7pm.

> Free admission.

Artista: Leah Bosquet.

La nueva serie de fotografías de Leah Bosquet, Métamorfòsis, es el resultado de una exploración introspectiva de las diferentes calidades del mármol de los Pirineos. Rompiendo con los puntos de referencia de la perspectiva y la escala, la obra se basa en los frentes de canteras abandonadas o en bloques de mármol de canteras activas. A través de la inmutabilidad y la permanencia geológica, el artista se ha adentrado en las profundidades del mármol, buscando una especie de transmutación entre luz y oscuridad. Utilizando resonancias vegetales y acuáticas, transforma la piedra en vidrio, sumiéndola en la oscuridad y exacerbando sus tonalidades para revelar escenas abstractas o figurativas de vidrieras seculares. Metamorfòsis es una invitación a crear sus propias temporalidades y narrativas. Una invitación a un viaje alquímico.

Inauguración el 2 de diciembre a las 18.00 horas.

> Abierto de lunes a sábado, de 14.00 a 19.00 h, domingos de 17.00 a 19.00 h. Vacaciones de Navidad todos los días de 14.00 a 19.00 h.

> Entrada gratuita.

Künstlerin: Leah Bosquet.

Leah Bosquets neue Fotoserie Métamorfòsis ist das Ergebnis einer introspektiven Erkundung verschiedener Marmorqualitäten in den Pyrenäen. Die Arbeit entstand an den Abbruchkanten verlassener Steinbrüche oder an Marmorblöcken aus aktiven Steinbrüchen und durchbrach dabei die Grenzen von Perspektive und Maßstab. Durch die Unveränderlichkeit und geologische Dauerhaftigkeit grub der Künstler in die Tiefen des Marmors und suchte nach einer Art Transmutation zwischen Licht und Dunkelheit. Über Pflanzen- und Wasserresonanzen verwandelt sie den Stein in Glas, taucht ihn in die Dunkelheit und verschärft seine Töne, um abstrakte oder figurative Szenen aus profanen Kirchenfenstern erscheinen zu lassen. Metamorfòsis ist eine Einladung, ihre eigene Zeitlichkeit und Erzählung zu erschaffen. Eine Einladung zu einer alchemistischen Reise.

Vernissage am 2. Dezember um 18H.

> Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag von 17.00 bis 19.00 Uhr. Weihnachtsferien täglich von 14 bis 19 Uhr.

> Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Luz St Sauveur|CDT65