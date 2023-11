Sortie de résidence Cie ACMé – « Quelque Part dans l’Ouest » 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur, 3 novembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Wyoming, 1872. Un relais isolé en bord de rivière, au pied des Collines Noires, près de la réserve des Sioux Lakotas. Le soir tombe. Un violent orage menace.

Alors qu’elle s’apprête à fermer, Stella, ancienne communarde, armurière réputée et tireuse hors-pair, voit débarquer trois personnages avec lesquels elle va devoir passer la nuit : Debbie, son amie de toujours, jeune fermière têtue et intrépide ; Birdie, montagnarde acculturée à la vie indienne, taiseuse et solitaire ; Ulysse, dit « la Truite », bandit en cavale, poète à ses heures, menteur invétéré.

Qu’est-ce que ces trois-là viennent fabriquer dans son relais à cette heure-ci, tandis qu’un déluge est prêt de s’abattre sur la vallée ? S’il y a un lien avec le convoi de pionniers qui s’est arrêté de l’autre côté de la rivière, il va falloir qu’ils crachent le morceau, et vite ! D’autant que ce convoi est dirigé par le terrible Clayton, brute sanguinaire et as de la gâchette…

Bouleverser les codes du western en rebattant les cartes du masculin et du féminin, c’est le jeu auquel la compagnie ACMé se prête avec jubilation, marchant sur les traces de classiques du cinéma tels que Johnny Guitar (Nicholas Ray) ou Convoi de femmes (William Wellman) qui, bien avant les séries The English ou Django, ont mis les personnages féminins au premier plan.

Un western féministe au théâtre ?

… en selle !

– Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc national et de la vallée..

2023-11-03 18:30:00 fin : 2023-11-03 . .

24 Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Wyoming, 1872. An isolated riverside lodge at the foot of the Black Hills, near the Lakota Sioux reservation. Evening is falling. A violent storm threatens.

Just as she’s about to close up shop, Stella, a former Communard, renowned gunsmith and outstanding markswoman, sees three characters with whom she’ll have to spend the night: Debbie, her lifelong friend, a stubborn, intrepid young farmer; Birdie, a mountain woman acculturated to Indian life, quiet and solitary; Ulysse, known as « the Trout », a bandit on the run, a poet in his spare time and an inveterate liar.

What are these three up to in his relais at this hour, when a deluge is about to fall on the valley? If there’s a connection with the pioneer convoy that stopped on the other side of the river, they’re going to have to come clean, and fast! Especially since the convoy is led by the terrible Clayton, a bloodthirsty brute and a master gunman…

The ACMé company is delighted to shake up the codes of the Western by reshuffling the cards of masculinity and femininity, following in the footsteps of such film classics as Johnny Guitar (Nicholas Ray) and Convoi de femmes (William Wellman), which, long before The English or Django, brought female characters to the fore.

A feminist western in the theater?

… in the saddle!

– Offered as part of the 40th anniversary of the Maison du Parc national et de la vallée.

Wyoming, 1872. Una cabaña aislada a orillas del río, al pie de las Colinas Negras, cerca de la reserva de los sioux lakota. Cae la noche. Amenaza una violenta tormenta.

Justo cuando la posada está a punto de cerrar, Stella, antigua comunera, famosa armera y excelente tiradora, ve llegar a tres personas con las que tendrá que pasar la noche: Debbie, su amiga de toda la vida, una joven campesina testaruda e intrépida; Birdie, una montañesa aclimatada a la vida india, tranquila y solitaria; Ulysse, conocido como « la Trucha », un bandido a la fuga, poeta a ratos y mentiroso empedernido.

¿Qué traman estos tres en su posada a estas horas, cuando un diluvio está a punto de caer sobre el valle? Si hay alguna conexión con el convoy de pioneros que se detuvo al otro lado del río, van a tener que confesar, ¡y rápido! Sobre todo porque el convoy está liderado por el terrible Clayton, un bruto sediento de sangre y un maestro pistolero…

La compañía ACMé se complace en sacudir los códigos del western barajando de nuevo las cartas de la masculinidad y la feminidad, siguiendo los pasos de clásicos del cine como Johnny Guitar (Nicholas Ray) y Convoy de mujeres (William Wellman), que mucho antes de Los ingleses o Django pusieron a los personajes femeninos en el centro de la escena.

¿Un western feminista en el teatro?

… ¡A ensillar!

– Ofrecido en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc national et de la vallée.

Wyoming, 1872. Eine abgelegene Raststätte am Flussufer, am Fuße der Black Hills, in der Nähe des Reservats der Lakota Sioux. Der Abend bricht herein. Ein heftiger Sturm droht.

Als Stella, eine ehemalige Kommunardin, angesehene Waffenschmiedin und hervorragende Schützin, gerade schließen will, tauchen drei Personen auf, mit denen sie die Nacht verbringen muss: Debbie, ihre langjährige Freundin, eine eigensinnige und unerschrockene junge Farmerin; Birdie, eine an das indianische Leben gewöhnte Bergbewohnerin, die schweigsam und einsam ist; Odysseus, genannt « die Forelle », ein Bandit auf der Flucht, der nebenbei dichtet und ein unverbesserlicher Lügner ist.

Was wollen diese drei zu dieser Stunde in seiner Raststätte, während eine Flut über das Tal hereinbricht? Wenn es eine Verbindung zu dem Pionierkonvoi gibt, der auf der anderen Seite des Flusses Halt gemacht hat, müssen sie schnellstens mit der Wahrheit herausrücken Denn der Konvoi wird von dem schrecklichen Clayton angeführt, einem blutrünstigen Schläger und Revolverhelden…

Sie treten in die Fußstapfen von Filmklassikern wie Johnny Guitar (Nicholas Ray) oder Convoy of Women (William Wellman), die lange vor den Serien The English oder Django die Frauenfiguren in den Vordergrund stellten.

Ein feministischer Western im Theater?

… aufsitzen!

– Angeboten im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Nationalpark- und Talhauses.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65