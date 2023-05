Carte cadeau Rachel Cazenave 24, place Saint Clément, 26 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de son quarantième anniversaire, la Maison du Parc national et de la vallée met en place une série de collaborations artistiques avec des artistes issues du spectacle vivant et qui ont marqué l’histoire récente de la maison.

Ces « cartes cadeaux » sont l’occasion de collaborer avec des artistes qui connaissent et aiment le territoire. Afin d’offrir au public des performances uniques, nous avons donné à ces artistes talentueuses la liberté totale de s’exprimer, de créer, d’explorer de nouvelles frontières artistiques et de partager leur vision créative. Leur talent est notre plus grand cadeau. En offrant ces cartes blanches en forme de cadeau aux artistes, la Maison souhaite aussi remercier et témoigner sa gratitude au public sans lequel elle ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Faites place à la créativité et à la diversité avec des propositions artistiques aussi variées qu’originales et accessibles à tous. « Mont » « Le rendez-vous est donné devant la Maison du Parc national et de la vallée, dans le rectangle d’herbe, là où tout a commencé. Puis, il faudra rejoindre le spectacle ensemble, sur les hauteurs de Luz. Passer la passerelle, et atteindre le point culminant, le Mont. Suivre la carte. Là-bas, nous serons un groupe, attendant l’arrivée des regards pour nous réveiller. Nous existerons par le dessin de nos postures variées, chacun à son rythme, dans une vibration commune incessante. Nous chercherons sur tous les axes, fragmenterons le groupe pour mieux le retrouver, presque famille. Il y aura du cirque, de la danse, de la musique, ce sera vivant. On voudra rendre les choses moins réelles, les contours moins nets, et échapper à l’autoritaire sens pour créer un fragment onirique. Il s’agira de faire exister, là où tout nous a inspiré, Mont. Le travail de la compagnie de spectacle vivant Le Cirque Jafarson est depuis plusieurs années axé sur la fiction et la création d’univers. Cette carte blanche sera l’occasion d’en proposer une version extérieure et in situe, inspirée des spectacles « Racynthe » et « Mont, pièce pour huit corps » et bien entendu, fêter les 40 ans de la Maison du Parc national et de la vallée ! ».

> Tout public.

> Offert..

2023-07-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-26 . .

24, place Saint Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of its fortieth anniversary, the National Park and Valley House is setting up a series of artistic collaborations with artists from the performing arts who have marked the recent history of the house.

These « gift cards » are an opportunity to collaborate with artists who know and love the territory. In order to offer the public unique performances, we have given these talented artists complete freedom to express themselves, to create, to explore new artistic frontiers and to share their creative vision. Their talent is our greatest gift. By offering these white cards as a gift to the artists, the House also wishes to thank and show its gratitude to the public without whom it would not be what it is today. Make room for creativity and diversity with artistic proposals as varied as they are original and accessible to all. « The meeting point is in front of the National Park and Valley House, in the grass rectangle, where it all began. Then, it will be necessary to join the show together, on the heights of Luz. Pass the bridge and reach the highest point, the Mont. Follow the map. There, we will be a group, waiting for the arrival of the eyes to wake us up. We will exist by the design of our varied postures, each one at his own rhythm, in a common unceasing vibration. We will search on all axes, fragmenting the group to better find it, almost family. There will be circus, dance, music, it will be alive. We will want to make things less real, the contours less clear, and escape from the authoritative sense to create a dreamlike fragment. It will be a question of making exist, where everything has inspired us, Mont. The work of the performing arts company Le Cirque Jafarson has been focused on fiction and the creation of universes for several years. This carte blanche will be the occasion to propose an outdoor and in situ version, inspired by the shows « Racynthe » and « Mont, pièce pour huit corps » and of course, to celebrate the 40th anniversary of the National Park House and the valley ».

> All public.

> Free of charge.

Con motivo de su cuadragésimo aniversario, la Casa del Parque Nacional y del Valle pone en marcha una serie de colaboraciones artísticas con artistas de las artes escénicas que han marcado la historia reciente de la casa.

Estas « tarjetas regalo » son una oportunidad para colaborar con artistas que conocen y aman la zona. Para ofrecer al público espectáculos únicos, hemos dado a estos artistas de talento total libertad para expresarse, crear, explorar nuevas fronteras artísticas y compartir su visión creativa. Su talento es nuestro mayor regalo. Al ofrecer esta carta blanca a los artistas, la Casa también desea dar las gracias y mostrar su gratitud al público, sin el cual no sería lo que es hoy. Abran paso a la creatividad y a la diversidad con propuestas artísticas tan variadas como originales y accesibles a todos. « El punto de encuentro es frente al Parque Nacional y la Casa del Valle, en la zona de césped donde empezó todo. Después habrá que unirse al espectáculo todos juntos, en las alturas de Luz. Cruza la pasarela y llega al punto más alto, el Mont. Sigue el mapa. Allí, seremos un grupo, esperando la llegada de los ojos para despertarnos. Existiremos a través del diseño de nuestras variadas posturas, cada uno a su ritmo, en una vibración común incesante. Buscaremos en todos los ejes, fragmentaremos el grupo para encontrarlo mejor, casi en familia. Habrá circo, danza, música, estará vivo. Queremos hacer las cosas menos reales, los contornos menos claros, escapar del sentido autoritario para crear un fragmento onírico. Se tratará de hacer que las cosas existan, donde todo nos ha inspirado, Mont. El trabajo de la compañía de artes escénicas Le Cirque Jafarson se centra desde hace varios años en la ficción y la creación de universos. Esta carta blanca será la ocasión de proponer una versión al aire libre e in situ, inspirada en los espectáculos « Racynthe » y « Mont, pièce pour huit corps » y, por supuesto, de celebrar el 40 aniversario de la Casa del Parque Nacional y del Valle ».

> Todos los públicos.

> Gratuito.

Im Rahmen seines 40-jährigen Bestehens führt das Haus des Nationalparks und des Tals eine Reihe von künstlerischen Kooperationen mit Künstlern aus dem Bereich der darstellenden Kunst ein, die die jüngere Geschichte des Hauses geprägt haben.

Diese « Geschenkkarten » sind eine Gelegenheit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die das Gebiet kennen und lieben. Um dem Publikum einzigartige Aufführungen zu bieten, haben wir diesen talentierten Künstlerinnen die absolute Freiheit gegeben, sich auszudrücken, zu kreieren, neue künstlerische Grenzen zu erforschen und ihre kreative Vision zu teilen. Ihr Talent ist unser größtes Geschenk. Mit diesen weißen Karten als Geschenk an die Künstlerinnen möchte das Haus auch dem Publikum danken und seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, ohne das es nicht das wäre, was es heute ist. Machen Sie Platz für Kreativität und Vielfalt mit künstlerischen Angeboten, die ebenso vielfältig wie originell und für alle zugänglich sind. « Mont » « Der Treffpunkt ist vor dem Haus des Nationalparks und des Tals, auf dem Rechteck aus Gras, wo alles begann. Dann geht es weiter zum gemeinsamen Spektakel auf den Anhöhen von Luz. Gehen Sie über die Fußgängerbrücke und erreichen Sie den höchsten Punkt, den Berg. Folgen Sie der Karte. Dort werden wir eine Gruppe sein, die auf die Ankunft der Blicke wartet, um aufzuwachen. Wir werden durch die Zeichnung unserer verschiedenen Körperhaltungen existieren, jeder in seinem Rhythmus, in einer unaufhörlichen gemeinsamen Vibration. Wir werden auf allen Achsen suchen, die Gruppe fragmentieren, um sie besser wiederzufinden, fast wie eine Familie. Es wird Zirkus, Tanz und Musik geben, es wird lebendig sein. Wir wollen die Dinge weniger real, die Konturen weniger scharf machen und dem autoritären Sinn entfliehen, um ein Traumfragment zu schaffen. Es wird darum gehen, dort zu existieren, wo alles uns inspiriert hat, Mont. Die Arbeit der Theatergruppe Le Cirque Jafarson konzentriert sich seit mehreren Jahren auf Fiktion und die Schaffung von Universen. Diese Carte Blanche bietet die Gelegenheit, eine Außen- und In-Situ-Version vorzuschlagen, die von den Aufführungen « Racynthe » und « Mont, pièce pour huit corps » inspiriert ist, und natürlich das 40-jährige Bestehen des Nationalparkhauses und des Tals zu feiern.

> Für jedes Publikum.

> Angeboten.

