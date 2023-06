Balades à la fraîche des mercredis de l’été. 24 Place Robert Darniche Monségur, 5 juillet 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Les Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers vous donnent rendez-vous tous les mercredis soir à 19h pour des balades en soirée gratuites (8/10 km), ouvertes à toutes et tous et guidées. Prévoir pique-nique, chaussures de marche… et lampe de poche !.

2023-07-05 fin : 2023-08-23 . EUR.

24 Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers invite you to join them every Wednesday evening at 7pm for free guided evening walks (8/10 km), open to all. Bring a picnic, walking shoes… and a flashlight!

Les Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers le invitan a unirse a ellos todos los miércoles por la tarde a las 19:00 para realizar paseos nocturnos guiados gratuitos (8/10 km), abiertos a todos. Traiga un picnic, calzado para caminar y una linterna

Die Randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers treffen Sie jeden Mittwochabend um 19 Uhr zu kostenlosen Abendspaziergängen (8/10 km), die für alle offen sind und geführt werden. Bringen Sie ein Picknick, Wanderschuhe… und eine Taschenlampe mit!

