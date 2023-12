Expo de Noël 24 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 21 décembre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 10:30:00

fin : 2023-12-24 13:00:00

7 participants, Agnes Roquecave / peinture, Odile Quersin / reliure, Karine Veyres / estampe et encre, Nathalie Fayemendy bijoux et cyanotype, Pascal Quinson / lutherie, Hélène Gimet / dessin, Jean-Michel Salvador / peinture.

Venez partager un vin chaud et soutenir la création locale !.

7 participants, Agnes Roquecave / peinture, Odile Quersin / reliure, Karine Veyres / estampe et encre, Nathalie Fayemendy bijoux et cyanotype, Pascal Quinson / lutherie, Hélène Gimet / dessin, Jean-Michel Salvador / peinture.

Venez partager un vin chaud et soutenir la création locale !

EUR.

24 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cahors – Vallée du Lot