Exposition « du cuir au bois en passant par la gravure et la peinture » 24 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 1 juillet 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Un nouveau lieu vient d’ouvrir au 24 place Gambetta à Castelnau-Montratier !

Venez découvrir ses ateliers et son exposition.

L’atelier de reliure et de dorure d’Odile Quersin,

L’exposition de gravures et de peintures de Karine Veyres,

L’atelier de lutherie de Pascal Quinson.

Nous vous invitons chaleureusement au vernissage le jeudi 13 juillet à 18h30..

Dimanche 2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-08-31 13:00:00. EUR.

24 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



A new location has just opened at 24 place Gambetta in Castelnau-Montratier!

Come and discover its workshops and exhibition.

Odile Quersin’s bookbinding and gilding workshop,

Karine Veyres’ engraving and painting exhibition,

Pascal Quinson’s violin-making workshop.

We cordially invite you to the vernissage on Thursday, July 13 at 6.30pm.

Un nuevo local acaba de abrir sus puertas en el número 24 de la plaza Gambetta, en Castelnau-Montratier

Venga a descubrir sus talleres y su exposición.

Taller de encuadernación y dorado de Odile Quersin,

La exposición de grabados y pinturas de Karine Veyres,

El taller de fabricación de violines de Pascal Quinson.

Le invitamos cordialmente al vernissage el jueves 13 de julio a las 18.30 h.

Am 24 place Gambetta in Castelnau-Montratier wurde ein neuer Ort eröffnet!

Kommen Sie und entdecken Sie seine Ateliers und seine Ausstellung.

Das Atelier für Buchbinderei und Vergoldung von Odile Quersin,

Die Ausstellung von Stichen und Gemälden von Karine Veyres,

Die Geigenbauwerkstatt von Pascal Quinson.

Wir laden Sie herzlich zur Vernissage am Donnerstag, den 13. Juli um 18.30 Uhr ein.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Cahors – Vallée du Lot