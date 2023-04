Les rendez-vous « Dégustation » 24, Place Ducale – Office de Tourisme, 16 décembre 2023, Charleville-Mézières.

Rendez-vous lors de deux après-midi dégustations, afin de goûter aux produits en vente dans notre boutique. Des produits du terroir Ardennais !.

2023-12-16 à ; fin : 2023-12-16 . .

24, Place Ducale – Office de Tourisme

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Meet us during two tasting afternoons, to taste the products on sale in our store. Products from the Ardennes!

Reúnase con nosotros en dos tardes de degustación, para probar los productos a la venta en nuestra tienda. ¡Productos de las Ardenas!

Treffen Sie sich an zwei Verkostungsnachmittagen, um die in unserem Laden angebotenen Produkte zu probieren. Produkte aus den Ardennen!

