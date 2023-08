Visite guidée Marionnette 24, place Ducale Charleville-Mézières, 16 septembre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Suivez une visite guidée quelque peu perturbée, qui ne vous laissera ni de bois ni de chiffons… L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de fortes perturbations marionnettiques. Visites créées en collaboration entre l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne et deux artistes marionnettistes issus de l’ESNAM (Kahina Abderrahmani et Enzo Dorr).ATTENTION LES 16 et 23 septembre, c’est COMPLET.

2023-09-16 fin : 2023-09-16

24, place Ducale Office de Tourisme

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Follow a somewhat disturbed guided tour, which will leave you with neither wood nor rags? The Tourist Office declines all responsibility in the event of severe puppet disturbances. Tours created in collaboration between the Charleville/Sedan en Ardenne Tourist Office and two puppeteers from ESNAM (Kahina Abderrahmani and Enzo Dorr)

¿Hacer una visita guiada que no le dejará ni leña ni trapos? La Oficina de Turismo declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan altercados importantes con las marionetas. Visitas creadas en colaboración entre la Oficina de Turismo de Charleville/Sedan en Ardenne y dos titiriteros de la ESNAM (Kahina Abderrahmani y Enzo Dorr).Los días 16 y 23 de septiembre están AGOTADOS

Nehmen Sie an einer etwas unruhigen Führung teil, bei der Sie weder Holz noch Lappen übrig haben Das Fremdenverkehrsamt lehnt jede Verantwortung im Falle starker Störungen durch Marionetten ab. Diese Führungen wurden in Zusammenarbeit zwischen dem Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne und zwei Puppenspielern der ESNAM (Kahina Abderrahmani und Enzo Dorr) entwickelt.ACHTUNG: Am 16. und 23. September ist die Veranstaltung ausverkauft

