Fred Abrachkoff et Léo Malouvet 24 place du marché Gençay, 4 novembre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Fred Abrachkoff revient avec un nouveau Viandox savoureux.

Léo Malouvet : Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin qu’elle garde les pieds sur terre. Réflexion critique et finement cynique sur nos sociétés modernes, portée par un discours sobrement drôle et des chansons engagées.

Entrée libre.

Repas à la carte avec entrées, plats, burgers, dessert dès 19h.

Réservation vivement recommandée pour le repas.

24 place du marché Café Cantine du Commerce

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fred Abrachkoff returns with a tasty new Viandox.

Léo Malouvet: Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin qu’elle garde les pieds sur terre. A critical and finely cynical reflection on our modern societies, carried by a soberly funny discourse and engaging songs.

Free admission.

A la carte meal with starters, main courses, burgers and dessert from 7pm.

Reservations strongly recommended for the meal

Fred Abrachkoff vuelve con otro sabroso Viandox.

Léo Malouvet: Comment j’apprends à ma fille à marcher sur la tête afin qu’elle garde les pieds sur terre. Una reflexión crítica y finamente cínica sobre nuestras sociedades modernas, apoyada en letras sobriamente divertidas y canciones atractivas.

Entrada gratuita.

Comida a la carta con entrantes, platos principales, hamburguesas y postre a partir de las 19.00 horas.

Se recomienda encarecidamente reservar

Fred Abrachkoff kehrt mit einem neuen schmackhaften Viandox zurück.

Léo Malouvet: Wie ich meiner Tochter beibringe, auf dem Kopf zu laufen, damit sie mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Kritische und fein zynische Reflexion über unsere modernen Gesellschaften, getragen von einer nüchtern-komischen Rede und engagierten Liedern.

Der Eintritt ist frei.

Essen à la carte mit Vorspeisen, Hauptgerichten, Burgern und Dessert ab 19 Uhr.

Reservierung für das Essen dringend empfohlen

