Concert I Les Mouchicos 24 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 16 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Un peu de musique avec votre verre ? Soirée concert au Rotrou !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

24 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A little music with your drink? Concert evening at Le Rotrou!

¿Un poco de música con la bebida? ¡Noche de conciertos en Le Rotrou!

Ein bisschen Musik zu Ihrem Drink? Konzertabend im Rotrou!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PERCHE