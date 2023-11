Le Karaôké du Rôtrou 24 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 9 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

C’est le karaôké de la rentrée au Rôtrou !!

Animé par SAB SHAZ’

Venez décompresser dans la bonne humeur !

Qui sera The Voice de la rentrée au Rôtrou ?!

On vous attend nombreux :D.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

24 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



It’s back-to-school karaôké at Le Rôtrou!

Hosted by SAB SHAZ’

Come and unwind in good spirits!

Who will be The Voice at Rôtrou?

We look forward to seeing you there :D

¡El karaôké de la vuelta al cole en Le Rôtrou!

Organizado por SAB SHAZ’

¡Venga y relájese de buen humor!

¿Quién será La Voz en Rôtrou este otoño?

Le esperamos :D

Das ist das Karaoke des Herbstes im Rôtrou!

Moderiert von SAB SHAZ’

Kommen Sie und lassen Sie in guter Stimmung Dampf ab!

Wer wird The Voice des Herbstes im Rôtrou sein?!

Wir erwarten euch zahlreich :D

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PERCHE