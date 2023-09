Concert I Marc Loy, Gilles Guérif & Merlin 24 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 27 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

On vient se détendre autour d’un verre pour écouter ces trois musiciens aguerris à la scène. Un répertoire de chansons aux accents Pop ‘Rock !

On vous attend nombreux :D.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

24 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Relax over a drink and listen to these three stage-savvy musicians. A repertoire of songs with a Pop ‘Rock feel!

We look forward to seeing you there :D

Concierto I Marc Loy, Gilles Guérif & Merlin

Venga a relajarse tomando una copa con estos tres músicos experimentados. ¡Un repertorio de canciones con un toque Pop ‘Rock!

Le esperamos :D

Konzert I Marc Loy, Gilles Guérif & Merlin

Man kommt, um sich bei einem Glas zu entspannen und diesen drei bühnenerprobten Musikern zuzuhören. Ein Repertoire von Liedern mit Pop-Rock-Akzenten!

Wir erwarten Sie zahlreich :D

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU PERCHE