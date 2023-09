Concert I Albert présente Rose 24 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou, 13 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Ambiance jazzy et swing au Rôtrou avec une pointure qui a enregistré avec des musiciens du monde entier. Albert Rose compose et exprime aujourd’hui sa musique dans le swing du jazz et du blues.

Un rdv incontournable ! On vous attend nombreux :D.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

24 Place du 11 Août

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A jazzy, swinging atmosphere at Le Rôtrou with a major player who has recorded with musicians from all over the world. Today, Albert Rose composes and expresses his music in the swing of jazz and blues.

A must-see event! We look forward to seeing you there :D

Concierto I Albert presenta a Rose

Un ambiente de jazz y swing en Le Rôtrou con un intérprete estrella que ha grabado con músicos de todo el mundo. En la actualidad, Albert Rose compone y expresa su música en el swing del jazz y el blues.

Una cita ineludible Le esperamos :D

Konzert I Albert präsentiert Rose

Jazz- und Swing-Atmosphäre im Rôtrou mit einer Größe, die mit Musikern aus der ganzen Welt aufgenommen hat. Albert Rose komponiert und drückt seine Musik heute im Swing des Jazz und des Blues aus.

Ein Rendezvous, das Sie nicht verpassen sollten! Wir erwarten Sie zahlreich :D

