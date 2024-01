Cycle Pénélope : Pénélope aux mille trames 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, jeudi 15 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15 19:30:00

Troisième et dernière conférence du Cycle Pénélope, animée par Hélène Moreau et Olivier Braux.

Une aussi longue absence, des retrouvailles improbables… A rusé rusée et demie ? Mais à quel moment au juste Pénélope a-telle reconnu Ulysse ? Enquête sur les derniers chants de l’Odyssée. Liugi Dallapiccola (1904-1975 : Ulisse (1968)

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



