Cycle Pénélope : Pénélope, régente ambigüe d'un Anti-royaume
Aix-en-Provence, jeudi 8 février 2024.

Deuxième conférence du Cycle Pénélope, animée par Hélène Moreau et Olivier Braux.

Il faut rappeler la situation d’Ithaque quand commence l’Odyssée. Ce royaume, marginal et pauvre, est privé de son roi ; dont le père est démissionnaire et la mère décédée. Une anarchie s’est installée ; que reste-t-il du pouvoir ? Une reine apparemment veuve, un tout jeune homme sans expérience ni soutien. On s’intéressera à l’attitude de cette femme sage et rusée, mais isolée face aux menaces d’un monde héroïque en lambeaux.

Claudio Monteverdi (1567-1643) : Il Ritorno d’Ulisse in patria (1640)

