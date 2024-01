Hommage à Sarah Vaughan, Chanteuse de Jazz, Pianiste et Musicienne accomplie 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, mardi 6 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 18:00:00

fin : 2024-02-06 19:30:00

Hommage en musique de « Sassy », « la Divine », Sarah Vaughan.

« Sassy », « la Divine », Sarah Vaughan, se fait très tôt remarquer pour sa sonorité et des interprétations à couper le souffle. La chanteuse préférée des jazzmen, car elle est aussi une pianiste et musicienne accomplie, est connue internationalement dans le monde du jazz. Pourtant, elle n’aime pas être réduite au seul style du jazz, elle se veut diva et fait tout pour le devenir.

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



