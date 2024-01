Cycle Pénélope : Patience, mon cœur ! Le Mythe de Pénélope 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, jeudi 1 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01 19:30:00

Première conférence du Cycle Pénélope, animée par Hélène Moreau et Olivier Braux.

Qui est Pénélope ? au-delà du personnage hiératique, modèle de vertu, de chasteté, de fidélité conjugale, une tradition fait à l’inverse de l’épouse trop longtemps délaissée d’Ulysse une hétaïre combinant, de plus, inconstance et duplicité. On s’efforcera à travers l’Odyssée d’Homère et quelques-unes des œuvres qui la reprirent, d’évoquer les visages de celle qui sut attendre, patienter, résister, ruser et apparut ainsi à travers les âges comme une allégorie de la Résistance, devenue enfin, par le biais du tissage et du détissage, un symbole de la création artistique et de la réflexion philosophique.

Gabriel Fauré (1845-1924) : Pénélope (1913)

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence