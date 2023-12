Cycle Edouard Lalo (1823-1892) : Namouna 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 11 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 18:00:00

fin : 2024-01-11 19:30:00

Un ballet méconnu, source d’inspiration et d’émerveillement pour musiciens et chorégraphes. Une conférence animée par Anne Dussol et Olivier Braux..

Un ballet méconnu, source d’inspiration et d’émerveillement pour musiciens et chorégraphes. Une conférence animée par Anne Dussol et Olivier Braux.

Se pencher sur l’histoire, la musique, la chorégraphie de Namouna, c’est aller de découvertes en interrogations :

● Comment et pourquoi le symphoniste Edouard Lalo en est-il venu à écrire une musique de ballet, genre dont-disait-il-il ignorait tout ?

● En quoi le livret s’inspire-t-il des Mémoires de Casanova et en quoi Alfred de Musset a-t-il inspiré la partition ?

● Quel est l’apport de Charles Gounod à la composition d’Edouard Lalo ?

● Connaît-on le chorégraphe de Namouna, Lucien Petipa, dénommé « l’autre Petipa' » ?

● Comment Serge Lifar s’est-il emparé de Namouna pour créer sa Suite en blanc, archétype du ballet néo-classique ?

● Comment ce danseur-chorégraphe, adulé autant que détesté, a-t-il marqué l’histoire de la danse au travers notamment de ses traités, trop souvent négligés aujourd’hui ?



Sans prétendre explorer toutes ces pistes (et d’autres ?) ouvertes par Namouna, la conférence, illustrée par des extraits vidéo, tentera d’en éclairer certaines facettes.

EUR.

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence