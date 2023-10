À la rencontre d’Édouard Lalo 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône À la rencontre d’Édouard Lalo 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Cycle Edouard Lalo (1823-1892) par Joël Nicod, Corniste, Professeur de musique de chambre IESM* Aix en Provence..

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 18:30:00. EUR.

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cycle Edouard Lalo (1823-1892) by Joël Nicod, Cornist, Professor of chamber music IESM* Aix en Provence. Ciclo Edouard Lalo (1823-1892) por Joël Nicod, Cornista, Profesor de música de cámara IESM* Aix en Provence. Zyklus Edouard Lalo (1823-1892) von Joël Nicod, Hornist, Professor für Kammermusik IESM* Aix en Provence.

