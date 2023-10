Conférence préparatoire à la retransmission du MET – Dead man walking de Jack Heggie 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 20 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La présentation par le MET de Dead man walking entre dans sa politique de renouvellement du public par le dépoussiérage du répertoire. Conférence animée par Olivier Braux..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. EUR.

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The MET’s presentation of Dead Man Walking is part of its policy of renewing audiences by dusting off the repertoire. Lecture by Olivier Braux.

La presentación de Dead Man Walking por el MET se inscribe en su política de renovación del público desempolvando su repertorio. Conferencia a cargo de Olivier Braux.

Die Präsentation von Dead man walking durch die MET ist Teil ihrer Politik, das Publikum durch das Entstauben des Repertoires zu erneuern. Die Konferenz wird von Olivier Braux moderiert.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence