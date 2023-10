Conférence préparatoire à la production de l’Opéra de Marseille sur Attila de Giuseppe Verdi 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Lucile Gautier. Le neuvième opéra de Giuseppe Verdi, créé seulement quatre ans après Nabucco, reste dans cette veine patriotique chère au mouvement naissant du Risorgimento..

2023-10-17 14:30:00 fin : 2023-10-17 16:00:00. EUR.

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Lucile Gautier. Giuseppe Verdi’s ninth opera, premiered just four years after Nabucco, remains in the patriotic vein so dear to the nascent Risorgimento movement.

Conferencia de Lucile Gautier. La novena ópera de Giuseppe Verdi, estrenada sólo cuatro años después de Nabucco, sigue en la línea patriótica tan apreciada por el naciente movimiento del Risorgimento.

Vortrag unter der Leitung von Lucile Gautier. Giuseppe Verdis neunte Oper, die nur vier Jahre nach Nabucco uraufgeführt wurde, bleibt in der patriotischen Ader, die der aufkommenden Risorgimento-Bewegung am Herzen liegt.

