Conférence préparatoire à la sortie Opéra de Marseille 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Africaine de Giacomo Meyerbeer par Lionel Pons, Docteur en musique et sciences de la musique (Aix-Marseille).

2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 19:00:00. .

24 Place Des Martyrs de la Résistance Hôtel de Gaillard d’Agoult

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Giacomo Meyerbeer’s L’Africaine by Lionel Pons, Doctor of Music (Aix-Marseille)

L’Africaine de Giacomo Meyerbeer por Lionel Pons, Doctor en Música y Estudios Musicales (Aix-Marsella)

L’Africaine von Giacomo Meyerbeer von Lionel Pons, Doktor der Musik und der Musikwissenschaften (Aix-Marseille)

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence