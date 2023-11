Marché de Noël de Cadillac 24 Place de la République Cadillac-sur-Garonne, 10 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Marché artisanal et visite du Père Noël

Comme chaque année, la pêche à la ligne saura ravir les plus petits, mais surtout le Père Noël arrivera à 11h et 16h et offrira des tours de calèche à tous les enfants, pour que chacun profite de la magie de Noël.

Vous pourrez y retrouver une quarantaine d’exposants, tous issus de l’artisanat français.

Parmi eux, un girouettier fera une démonstration de son travail.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

24 Place de la République

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Craft market and Santa’s visit

Like every year, angling will delight the little ones, and Santa Claus will arrive at 11am and 4pm to offer carriage rides to all the children, so that everyone can enjoy the magic of Christmas.

You’ll find around forty exhibitors, all French craftsmen and women.

Among them, a weathervane maker will be demonstrating his work

Mercado artesanal y visita de Papá Noel

Como cada año, habrá pesca para los más pequeños y Papá Noel llegará a las 11h y a las 16h para pasear a todos los niños en su coche de caballos, para que todos puedan disfrutar de la magia de la Navidad.

Encontrará unos cuarenta expositores, todos ellos artesanos franceses.

Entre ellos, un fabricante de veletas hará una demostración de su trabajo

Kunsthandwerksmarkt und Besuch des Weihnachtsmanns

Wie jedes Jahr wird das Angeln die Kleinsten begeistern, aber vor allem wird der Weihnachtsmann um 11 Uhr und 16 Uhr ankommen und allen Kindern Kutschfahrten anbieten, damit jeder den Zauber von Weihnachten genießen kann.

Sie können dort rund 40 Aussteller finden, die alle aus dem französischen Kunsthandwerk stammen.

Unter ihnen wird auch ein Wetterfahnenmacher seine Arbeit vorführen

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cadillac-Podensac