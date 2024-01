Les Afterwork à l’Epicier Moderne 24 Pl. Paul Doumer Arles, jeudi 18 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 17:00:00

fin : 2024-01-19

Les jeudis et vendredis, Afterwork chez l’Epicier Moderne. Le grignotage est offert de 17h à 19h !

Les afterworks prennent une allure moderne et conviviale chez L’Épicier Moderne. Dans cet espace chaleureux, après les heures de travail, les professionnels se retrouvent pour partager un moment de détente et d’échange.

24 Pl. Paul Doumer L’Epicier Moderne

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@epicerie-moderne.net



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme d’Arles