24 mots par seconde – Toulouse Librairie Ombre Blanche Toulouse, mardi 9 avril 2024.

24 mots par seconde – Toulouse Rencontre et projection proposées par la librairie Ombres Blanches et La Cinémathèque de Toulouse pour découvrir les éditions Verdier et l’œuvre de l’écrivain Armand Gatti. Mardi 9 avril, 18h00, 21h00 Librairie Ombre Blanche

Le 9 avril, à Toulouse, se tiendra une journée « 24 mots par seconde » organisée par Occitanie Livre & Lecture et La Cinémathèque de Toulouse, en collaboration avec la librairie Ombres Blanches.

« 24 mots par seconde » vous invite à (re)découvrir des catalogues de 4 maisons d’édition d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies de la région, des adaptations cinématographiques de leurs titres ou leur lien avec l’univers cinématographique.

18h : rencontre à la librairie Ombres Blanches pour un portrait d’Armand Gatti, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Rencontre avec Stéphane Gatti et Michel Séonnet, compagnons de route de l’artiste et écrivain, animée par Claude Faber (La Maison des mots, Port-Vendres, 66) et focus sur les éditions Verdier qui ont publié une grande partie des écrits d’Armand Gatti.

Librairie Ombre Blanche rue mirepoix, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

