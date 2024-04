24 mots par seconde – Perpignan Librairie Torcatis Perpignan, vendredi 12 avril 2024.

24 mots par seconde – Perpignan Projection, rencontres et atelier proposés par l’Institut Jean Vigo et la librairie Torcatis pour découvrir les éditions Plume de carotte et profiter d’une exploration botanique. 12 et 13 avril Librairie Torcatis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T15:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Les 12 et 13 avril, à Perpignan, se tiendront deux journées « 24 mots par seconde » organisée par Occitanie Livre & Lecture et La Cinémathèque de Toulouse, en collaboration avec la librairie Torcatis et l’Institut Jean Vigo.

« 24 mots par seconde » vous invite à (re)découvrir des catalogues de 4 maisons d’édition d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies de la région, des adaptations cinématographiques de leurs titres ou leur lien avec l’univers cinématographique.

12 avril, 18h30 : projection du film L’Étreinte du serpent de Ciro Guerra à l’Institut Jean Vigo , précédée de la présentation du catalogue des éditions Plume de carotte par leur fondateur et éditeur, Frédéric Lisak , accompagné de son autrice Florence Thinard qui présentera son dernier titre Le Dessous des plantes.

13 avril, 14h : rencontre à la librairie Torcatis avec les éditions Plume de carotte, Frédéric Lisak et Florence Thinard autour des ouvrages Le Dessous des plantes.

avec les éditions Plume de carotte, Frédéric Lisak et Florence Thinard autour des ouvrages Le Dessous des plantes. 13 avril, 15h30 : atelier découverte des plantes et création artistique à destination des enfants de 6 à 12 ans. Gratuit sur inscription auprès de la librairie : 04 68 34 20 51 – librairie.torcatis@wanadoo.fr

Librairie Torcatis 10, rue Mailly, Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://www.occitanielivre.fr/agenda/zoom-sur-les-editions-plume-de-carotte »}, {« link »: « https://www.occitanielivre.fr/sites/default/files/2024-03/24_mots_24_NUM.pdf »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/S7sAsk1NNwrseu8z5 »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/T6AGkrQhrEh7YXTVA »}, {« link »: « mailto:librairie.torcatis@wanadoo.fr »}]

édition cinéma