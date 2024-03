24 mots par seconde – Montpellier librairie La Cavale Montpellier, jeudi 11 avril 2024.

24 mots par seconde – Montpellier Rencontre et projection-discussion proposées par la librairie La Cavale et le cinéma Utopia Sainte Bernadette pour découvrir les éditions Au diable vauvert et le combat de la militante Angela Davis. Jeudi 11 avril, 18h00, 20h00 librairie La Cavale

Le 11 avril, à Montpellier, se tiendra une journée « 24 mots par seconde » organisée par Occitanie Livre & Lecture et La Cinémathèque de Toulouse, en collaboration avec la librairie La Cavale et le Cinéma Utopia Sainte-Bernadette.

« 24 mots par seconde » vous invite à (re)découvrir des catalogues de 4 maisons d’édition d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies de la région, des adaptations cinématographiques de leurs titres ou leur lien avec l’univers cinématographique.

18h : rencontre à la librairie La Cavale avec les éditions Au diable vauvert en présence de leur fondatrice et éditrice Marion Mazauric et présentation du catalogue de la maison d’édition.

20h : projection du film Free Angela and All Political Prisoners de Shola Lynch autour de la militante afro-américaine Angela Davis et du mouvement Black Lives Matters à l'Utopia Sainte-Bernadette, suivie d'une discussion avec Monica Michlin, professeure et Claudine Reynaud, professeure émérite en Études américaines contemporaines de l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3.

librairie La Cavale 24 Rue de la Cavalerie, 34090 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie

