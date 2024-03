24 mots par seconde La Fourmi rouge librairie-café Cahors, jeudi 11 avril 2024.

24 mots par seconde Rencontre et projection-discussion proposées par la librairie-café La Fourmi rouge et le cinéma Le Grand Palais pour découvrir Super Loto Éditions et les coulisses de l’édition graphique. Jeudi 11 avril, 15h00, 18h30 La Fourmi rouge librairie-café

Le 11 avril se tiendra une journée « 24 mots par seconde » organisée par Occitanie Livre & Lecture et La Cinémathèque de Toulouse, en collaboration avec la librairie-café La Fourmi Rouge et le Cinéma Le Grand Palais, tous deux situés à Cahors.

24 mots par seconde vous invitent à (re)découvrir des catalogues de 4 maisons d’édition d’Occitanie, à travers leur valorisation dans les librairies de la région, des adaptations cinématographiques de leurs titres ou leur lien avec l’univers cinématographique.

15h : rencontre à la librairie-café La Fourmi Rouge avec Super Loto Editions pour découvrir leur dernière publication Épinette noire d’Aurélie Wilmet.

avec pour découvrir leur dernière publication Épinette noire d’Aurélie Wilmet. 18h30 : projection du documentaire UnderGrounde au cinéma Le Grand Palais, suivie d’un Échange avec Camille Escoubet et Igor Boyer, responsable de l’association et atelier de sérigraphie Hors-Cadre Impression, tous deux protagonistes de ce documentaire.

La Fourmi rouge librairie-café 176 Rue nationale, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

édition cinéma