**Retrouvez HK et ses musiciens pour un concert exceptionnel sur la scène de la Fête du Travailleur Alpin, vendredi 24 juin !** Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage, de musique et de danse :) **Infos et réservations :** [[https://fete.travailleur-alpin.fr/billetterie/](https://fete.travailleur-alpin.fr/billetterie/)](https://fete.travailleur-alpin.fr/billetterie/) (gratuit moins de 14 ans) **La Fête du Travailleur Alpin**, c’est aussi le rendez-vous de celles et ceux qui ne se résignent pas. Historiquement, la fête du Travailleur Alpin est née en 1929 par les communistes de l’Isère, on peut donc aussi y débattre sur des sujets d’actualité à travers un programme qui piquera assurément notre curiosité. Plus que populaire, c’est une fête solidaire avant tout, avec un billet d’entrée rendu le plus accessible à tou-te-s parce que la musique live devrait être abordable pour tout le monde. Et parce que l’environnement est aussi une priorité, cet événement éphémère est pensé par son empreinte écologique pour être le plus responsable possible. On pourra aussi retrouver les stands qui se mêlent à l’effervescence générale pour se restaurer avec des produits de qualité et de proximité. Cette année la musique n’attend plus et nous comptons bien la célébrer comme il se doit !

A partir de 21€ – gratuit moins de 14 ans.

Sur l’Esplanade, à Grenoble

L'Esplanade, 38000 Grenoble



