Pour la première fois, Quimper accueillera les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » au Parc des Expositions de Quimper le jeudi 10 mars 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Au total plus de trente entreprises et centres de formation de la région proposeront plusieurs centaines de postes tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance… Gratuit et tous publics, ce salon s’adresse à tous ceux qui souhaitent ouvrir leur horizon professionnel : demandeurs d’emploi, salariés à l’écoute de nouvelles opportunités, étudiants, adultes à la recherche d’une formation… Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront en place pour vous accueillir en toute sécurité. Inscription coupe-file et cv dématérialisé pour limiter les contacts. Toutes les infos sur : [https://www.24h-emploi-formation.com/quimper-2022](https://www.24h-emploi-formation.com/quimper-2022)

