Lorient stade du Moustoir Lorient, Morbihan « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » – Lorient 2022 stade du Moustoir Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

« 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » – Lorient 2022 stade du Moustoir, 12 mai 2022, Lorient. « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » – Lorient 2022

stade du Moustoir, le jeudi 12 mai 2022 à 09:30

Le jeudi 12 mai 2022 se tiendra la 4ème édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » au stade du Moustoir à Lorient. A cette occasion près de 35 entreprises et centres de formation seront rassemblés de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 17h. Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance, dans de nombreux secteurs d’activité : Transport et logistique, banque-assurance, sécurité-défense, commerce, habitat social et bien d’autres encore. Ce salon gratuit et ouvert à tous s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants à la recherche d’un stage, aux jeunes diplômés en quête du premier job, mais aussi aux personnes en poste, à l’écoute du marché, souhaitant compléter leur formation ou s’informer sur la reconversion professionnelle. Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour vous accueillir en toute sécurité. Inscription coupe file et cv dématérialisé pour limiter les contacts : [https://www.24h-emploi-formation.com/lorient-2022](https://www.24h-emploi-formation.com/lorient-2022)

Gratuit

Salon de recrutement qui se tiendra à Lorient le jeudi 12 mai 2022. Plusieurs centaines de postes à pourvoir. Gratuit et tout public. stade du Moustoir Rue du Tour des Portes Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu stade du Moustoir Adresse Rue du Tour des Portes Ville Lorient lieuville stade du Moustoir Lorient