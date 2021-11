Amiens Gaumont Multiplexe Amiens, Somme 24 Heures pour l’Emploi et la Formation Gaumont Multiplexe Amiens Catégories d’évènement: Amiens

24 Heures pour l’Emploi et la Formation Gaumont Multiplexe, 23 novembre 2021, Amiens. 24 Heures pour l’Emploi et la Formation

Gaumont Multiplexe, le mardi 23 novembre à 09:30

Il s’agit de la 11 édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » à Amiens. + de 30 entreprises ou centres de formations, seront présents pour recevoir les candidats. De nombreux secteurs d’activités seront représentés comme les métiers de la défense, de l’industrie, la grande distribution, la banque/assurance et bien d’autres.

Gratuit et ouvert à tous

