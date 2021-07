24 heures pour l’emploi et la formation Caen, 16 septembre 2021, Caen.

24 heures pour l’emploi et la formation 2021-09-16 14:00:00 – 2021-09-16 17:00:00 Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel

Caen Calvados

La 5ème édition des ” 24 Heures pour l’Emploi et la Formation ” aura lieu jeudi 16 septembre 2021 au Centre des Congrès.

Plus d’une trentaine d’entreprises et de centres de formation du bassin caennais, issus de différents secteurs d’activité, seront réunis pour rencontrer les candidats (munis de CV et de lettres de motivation). Au total, plusieurs centaines de postes à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…).

Événement accessible à tous sur inscriptiondemandeurs d’emploiétudiants à la recherche d’un stage ou d’un contrat en alternancetoute personne en poste, à l’écoute du marché, ou souhaitant compléter sa formation, se renseigner sur les dispositifs de formation VAE, le CPF, etc.

https://www.24h-emploi-formation.com/caen-2020

