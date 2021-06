Brest brest arena Brest 24 Heures pour l’Emploi et la Formation – Brest 2021 brest arena Brest Catégorie d’évènement: Brest

Après le succès des deux premières éditions, le salon « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » fait son retour à Brest le mardi 14 Septembre 2021 à Brest Arena, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Sur place, plus de trente entreprises et centres de formation de la région seront présents pour rencontrer les candidats. Au total, des centaines d’offres seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance… L’évènement gratuit est ouvert à tous, tous les profils sont les bienvenus, que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous à ne pas manquer ! Inscription obligatoire sur le site internet de l’événement

Venez participer à l'événement emploi de la rentrée ! brest arena 140 boulevard de Plymouth Brest

