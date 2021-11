Boulogne-sur-Mer Espace de la Faïencerie Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais 24 Heures Pour l’Emploi et la Formation – Boulogne-Sur-Mer 2022 Espace de la Faïencerie Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

[http://www.24h-emploi-formation.com](http://www.24h-emploi-formation.com)nouvelle fois à l’espace de la faïencerie de Boulogne-sur-Mer. Ce sont plus de 25 structures (entreprises et centres de formation) qui seront présentes sur le salon afin de rencontrer les chercheurs d’emplois, de stages et / ou de formations. Plusieurs secteurs d’activités seront représentés lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h. Au total, des centaines de postes seront à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…). Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront en place pour vous accueillir en toute sécurité. Plus d’informations sur : www.24h-emploi-formation.com.

Les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » de Boulogne se tiendront le jeudi 24 février 2022. Espace de la Faïencerie 35 Av. John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

