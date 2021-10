Amiens Cinéma Gaumont Amiens, Somme 24 heures pour l’emploi et la formation – Amiens 2021 Cinéma Gaumont Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

24 heures pour l’emploi et la formation – Amiens 2021 Cinéma Gaumont, 23 novembre 2021, Amiens. 24 heures pour l’emploi et la formation – Amiens 2021

Cinéma Gaumont, le mardi 23 novembre à 09:30

[http://www.24h-emploi-formation.com](http://www.24h-emploi-formation.com)our l’Emploi et la Formation » aura lieu le mardi 23 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au Cinéma Gaumont d’Amiens. Plus de 30 entreprises ou centres de formations, seront présents pour recevoir les candidats. De nombreux secteurs d’activités seront représentés tels que les métiers de la défense, de l’industrie, la grande distribution, la banque/assurance et bien d’autres… Gratuit et tous publics : demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, étudiants à la recherche d’un stage/d’une alternance ou encore personnes en poste souhaitant s’informer sur la VAE, le CPF… Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront en place pour vous accueillir en toute sécurité. Inscription obligatoire sur www.24h-emploi-formation.com

Gratuit

Salon de recrutement au Cinéma Gaumont d’Amiens, le 23/11/2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Cinéma Gaumont 3 Bd de Belfort, 80000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T17:00:00

