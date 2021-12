Alençon Halle aux Toiles Alençon, Orne 24 HEURES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION – ALENÇON 2022 Halle aux Toiles Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

24 HEURES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION – ALENÇON 2022 Halle aux Toiles, 7 avril 2022, Alençon. 24 HEURES POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION – ALENÇON 2022

Halle aux Toiles, le jeudi 7 avril 2022 à 10:00

[http://www.24h-emploi-formation.com](http://www.24h-emploi-formation.com)ur l’Emploi et la Formation » d’Alençon se tiendra le jeudi 7 avril 2022 à la Halle aux Toiles. Ce sont plus de 30 structures (entreprises et centres de formation) qui seront présentes sur le salon afin de rencontrer les chercheurs d’emplois, de stages et/ou de formations. Plusieurs secteurs d’activités seront représentés lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous de 10h00 à 17h00 sans interruption. Au total, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir, tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim…). Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront en place pour vous accueillir en toute sécurité. Infos et inscription coupe-file sur www.24h-emploi-formation.com.

gratuit

La 3ème édition des « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation » d’Alençon se tiendra le jeudi 7 avril 2022 à la Halle aux Toiles Halle aux Toiles Cr Clémenceau, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Halle aux Toiles Adresse Cr Clémenceau, 61000 Alençon Ville Alençon lieuville Halle aux Toiles Alençon