« 24 Heures pour le Seigneur »

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Eglise Sainte-Jeanne de Chantal

– Début de l’adoration à l’issue de la messe du vendredi soir à 19h30. Samedi 04 décembre – 9h30 messe – 11h-11h30 adoration guidée des petits enfants et temps de réconciliation proposé aux familles. – 14h15 : Mission d’évangélisation. – 17h45 : Vêpres suivies de la déposition du Saint-Sacrement, clôture des « 24h ». Adoration, messe, réconciliation et mission d’évangélisation Eglise Sainte-Jeanne de Chantal Place de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris Paris Paris

2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T18:30:00

