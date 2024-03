24 heures pour entreprendre, Rennes Saison 13 IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes, mardi 26 mars 2024.

24 heures pour entreprendre, Rennes Saison 13 Challenge et sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des étudiant.e.s 26 et 27 mars IUT de Rennes – Site Clos Courtel sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T08:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T08:00:00+01:00 – 2024-03-27T19:00:00+01:00

Envie d’entreprendre ?

De relever un défi ?

De travailler en équipe avec des étudiants des autres départements ?

De rencontrer des professionnels (chefs d’entreprise, conseillers, banquiers, experts-comptables…) ?

De découvrir les étapes de la création d’une entreprise ?

D’enrichir votre CV ?

…

Et enfin d’une bonne dose d’énergie positive ? :)

Étudiants et étudiantes de l’IUT de Rennes, participez les 26 et 27 mars prochain (8h-19h00) au challenge 24 Heures pour Entreprendre saison 13 !

L’inscription des étudiants est possible jusqu’au vendredi 15 mars.

La soirée de clôture se tiendra le mercredi 27 mars (19h00-20h30).

Soutenue par la Fondation de l’Université de Rennes, PEPITE Bretagne, ainsi que par différents réseaux (Ordre des Experts Comptables, Association des Directeurs Financiers-Contrôleurs de Gestion, banques, financeurs solidaires), cette opération vise plus particulièrement les étudiants de 1e année de tous les départements.

Elle reste néanmoins ouverte aux étudiants de 2e année de B.U.T et de licence professionnelle.

=> Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre enseignant référent (à Rennes, GEA : Sophie Gournay, Amandine Gortais et Christelle Pigeard, Carrières Sociales : Sophie Morvan et Sandrine Rospabé, GEII : Gilles Le Ray, Anne Claire Salaun, GC-CD : Jean-Lin Roy, Chimie : Didier Chapellon, Bertrand Le Rodallec et Lydie Paugam, GMP : Olivier Wong-Hee-Kam, Olivier Bartier).

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 40 00 https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ Service général & départements Chimie, GC-CD, GEII, GMP. Depuis République​ : prendre le bus – ligne C4 – direction ZA Saint-Sulpice Descendre à l'arrêt IUT Continuer à pied dans le sens de la marche et traverser la route. Sur votre droite emprunter le chemin boisé pour arriver sur le parking du département Chimie.

Département GEA, IUT de Rennes