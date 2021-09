24 heures en Streetstepper Fessenheim-le-Bas, 2 octobre 2021, Fessenheim-le-Bas.

La section Fitness de l’Association Socio-Culturelle et Sportive de Fessenheim-le-Bas organise son premier “24 heures en Streetstepper” au profit de l’Association “Les Enfants de Marthe”.

Les inscriptions et le départ se fait depuis la salle des fêtes de Fessenheim avec la mise à disposition des streetsteppers.

Restauration et buvette sur place. Venez nombreuses et nombreux afin de participer à cette manifestation et partager un moment convivial pour la bonne cause : la totalité des dons sera reversée à l’association.

