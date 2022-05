24 heures du swing Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

La 32ème édition du festival de jazz de Monségur, “les 24 heures du swing” aura lieu du 8 au 10 juillet 2022. **Festival In,** **Place des Tilleuls** (sous la halle en cas de pluie) _vendredi_ Polylogue From Sila Raphaël Lemonnier & La Trova Project(cubain) David Linx (jazz vocal) _Samedi_ D.O.T Brooklyn Funk Essentials (Funk Hip Hop Rap…) Sax Machine (Hip Hop Jazz Funk) _Dimanche_ Claribol Stompers (swing) March Mallow (standards jazz vocal) Kenny Barron Trio (légende jazz Bebop Hardbop) Tout le programme et les réservations sur [[https://www.swing-monsegur.com/le-festival/](https://www.swing-monsegur.com/le-festival/)](https://www.swing-monsegur.com/le-festival/)

Soirée : 18€ TP 13€ TR Abonnement : 2 soirées 26€ 3 soirées 35€ Gratuit : – de 16 ans

La bastide révèle son architecture médiévale par des concerts d’artistes venus du monde entier sur les scènes, par des balades slamées, par des déambulations festives ! Monségur Place des Tilleuls Monségur Gironde

