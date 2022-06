24 heures de la nature, 11 juin 2022, .

24 heures de la nature

2022-06-11 – 2022-06-11

Transformez vous en explorateur. Votre mission : découvrir le plus grand nombre d’espèces de faune et de flore. Dans un temps limité, tous les êtres vivants doivent être identifiés. Des naturalistes et des bénévoles sont là pour faire équipe avec vous, toutes les heures de nouvelles espèces sont à découvrir. Au programme : de 10h à 13h : observation des oiseaux ; pistage des mammifères grâce aux traces et indices ; puis papillons et autres insectes. Pause déjeuner avec possibilité de pique-nique avec Fleur au vent. De 14h à 18h : découverte des plantes ; les belles libellules ; sur la piste des reptiles. Arrêt du compte à rebours & coup d’oeil dans le rétro. Et plein d’autres activités : expositions photos, utilisation de jumelles, des jeux, des activités créatrices et un coin lecture avec la médiathèque… Cet événement est gratuit.

Transformez vous en explorateur. Votre mission : découvrir le plus grand nombre d’espèces de faune et de flore. Dans un temps limité, tous les êtres vivants doivent être identifiés. Des naturalistes et des bénévoles sont là pour faire équipe avec vous, toutes les heures de nouvelles espèces sont à découvrir. Au programme : de 10h à 13h : observation des oiseaux ; pistage des mammifères grâce aux traces et indices ; puis papillons et autres insectes. Pause déjeuner avec possibilité de pique-nique avec Fleur au vent. De 14h à 18h : découverte des plantes ; les belles libellules ; sur la piste des reptiles. Arrêt du compte à rebours & coup d’oeil dans le rétro. Et plein d’autres activités : expositions photos, utilisation de jumelles, des jeux, des activités créatrices et un coin lecture avec la médiathèque… Cet événement est gratuit.

+33 7 57 12 75 94

Transformez vous en explorateur. Votre mission : découvrir le plus grand nombre d’espèces de faune et de flore. Dans un temps limité, tous les êtres vivants doivent être identifiés. Des naturalistes et des bénévoles sont là pour faire équipe avec vous, toutes les heures de nouvelles espèces sont à découvrir. Au programme : de 10h à 13h : observation des oiseaux ; pistage des mammifères grâce aux traces et indices ; puis papillons et autres insectes. Pause déjeuner avec possibilité de pique-nique avec Fleur au vent. De 14h à 18h : découverte des plantes ; les belles libellules ; sur la piste des reptiles. Arrêt du compte à rebours & coup d’oeil dans le rétro. Et plein d’autres activités : expositions photos, utilisation de jumelles, des jeux, des activités créatrices et un coin lecture avec la médiathèque… Cet événement est gratuit.

OTAVT

dernière mise à jour : 2022-05-27 par