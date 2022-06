24 heures de la nature, 10 juin 2022, .

24 heures de la nature

2022-06-10 – 2022-06-10

Transformez vous en explorateur. Votre mission : découvrir le plus grand nombre d’espèces de faune et de flore, à Saint-Loup-Lamairé. En famille, entre amis ou en solo, prenez part à cet inventaire de la biodiversité, guidées par des naturalistes, experts et passionnés. Émerveillement assuré ! Dans le cadre du projet nature (Extra) ordinaire de Gâtine du Pays de Gâtine. Lieu exact donné à l’inscription. Rendez-vous à 20 h. Entrez dans le monde nocturne de Saint-Loup-Lamairé. À la lueur des lampes torches et des étoiles, découvrez les oiseaux, chauves-souris et rapaces nocturnes. Une nuit étoilée pour tout observer et inventorier. Des naturalistes et des bénévoles sont là pour faire équipe avec vous ! PRÊTS POUR LE DÉFI ? Serez-vous suffisamment téméraire pour tout noter ? Les naturalistes vous ouvrent les oreilles ! Soyez-prêts.

