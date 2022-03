24 HEURES DE LA BILLE Saint-Mars-de-Locquenay, 21 mai 2022, Saint-Mars-de-Locquenay.

24 HEURES DE LA BILLE Saint-Mars-de-Locquenay

2022-05-21 – 2022-05-22 17:00:00

Saint-Mars-de-Locquenay Sarthe

Samedi : départ de la course à 15h, repas champêtre et orchestre “Richard Solti”. Feu d’artifice à 23h30

Dimanche : vide-grenier, cochon à la broche, musique du Grand Lucé et Country Mustang Dancers. Fin de la course à 17h.

Saint-Mars-de-Locquenay

